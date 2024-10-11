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Кори Гауфф — Магда Линетт, результат матча 11 октября 2024, счет 2:0 (6:0, 6:4), 1/4 финала WTA-1000 в Ухане

Кори Гауфф вышла в полуфинал «тысячника» в Ухане, взяв сет в матче с Линетт «под ноль»
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11 октября на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в китайском Ухане завершился матч 1/4 финалаа между четвёртой ракеткой мира Кори Гауфф из США (четвёртый посев на турнире) и 45-й в мировом рейтинге Магдой Линетт из Польши. Встреча закончилась победой Гауфф в двух партиях — 6:0, 6:4.

Ухань. 1/4 финала
11 октября 2024, пятница. 06:10 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		4
         
Магда Линетт
45
Польша
Магда Линетт
М. Линетт

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Гауфф два раза подала навылет, допустив восемь двойных ошибок, и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. Линетт не выполнила ни одного эйса и обошлась без двойных ошибках, не выиграв ни одного из пяти заработанных за матч брейк-пойнтов.

В полуфинале «тысячника» в Ухане Гауфф встретится с победительницей матча между второй ракеткой мира и первой сеяной на турнире белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и 57-й в мировом рейтинге Магдаленой Френх из Польши.

Календарь WTA-1000 в Ухане
Турнирная сетка WTA-1000 в Ухане
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