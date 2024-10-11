Кори Гауфф вышла в полуфинал «тысячника» в Ухане, взяв сет в матче с Линетт «под ноль»

11 октября на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в китайском Ухане завершился матч 1/4 финалаа между четвёртой ракеткой мира Кори Гауфф из США (четвёртый посев на турнире) и 45-й в мировом рейтинге Магдой Линетт из Польши. Встреча закончилась победой Гауфф в двух партиях — 6:0, 6:4.
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Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Гауфф два раза подала навылет, допустив восемь двойных ошибок, и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. Линетт не выполнила ни одного эйса и обошлась без двойных ошибках, не выиграв ни одного из пяти заработанных за матч брейк-пойнтов.
В полуфинале «тысячника» в Ухане Гауфф встретится с победительницей матча между второй ракеткой мира и первой сеяной на турнире белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и 57-й в мировом рейтинге Магдаленой Френх из Польши.
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