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Вероника Кудерметова и Чань Хаочин проиграли дуэту из США в 1/4 финала турнира в Ухане

Вероника Кудерметова и Чань Хаочин проиграли дуэту из США в 1/4 финала турнира в Ухане
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин не смогли выйти в полуфинал парного турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В матче 1/4 финала они на супертайбрейке уступили американскому дуэту Айша Мухаммад/Джессика Пегула — 6:2, 4:6, 0:1(4:10).

Ухань — парный разряд. 1/4 финала
11 октября 2024, пятница. 07:40 МСК
Чань Хаочин
Китайский Тайбэй
Чань Хаочин
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Ч. Хаочин В. Кудерметова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 0 4
2 		6 1 10
         
Айша Мухаммад
США
Айша Мухаммад
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
А. Мухаммад Д. Пегула

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. Кудерметова и Чань Хаочин один раз подали навылет, допустили столько же двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету их соперниц ни одного эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Соперницами американской пара в полуфинале соревнований в Ухане станут победительницы матча между дуэтами Лейла Фернандес (Канада)/Алдила Сутджиади (Индонезия) и Николь Меличар-Мартинес (США)/Эллен Перес (Австралия).

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