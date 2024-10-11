Вероника Кудерметова и Чань Хаочин проиграли дуэту из США в 1/4 финала турнира в Ухане

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин не смогли выйти в полуфинал парного турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В матче 1/4 финала они на супертайбрейке уступили американскому дуэту Айша Мухаммад/Джессика Пегула — 6:2, 4:6, 0:1(4:10).
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Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. Кудерметова и Чань Хаочин один раз подали навылет, допустили столько же двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету их соперниц ни одного эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
Соперницами американской пара в полуфинале соревнований в Ухане станут победительницы матча между дуэтами Лейла Фернандес (Канада)/Алдила Сутджиади (Индонезия) и Николь Меличар-Мартинес (США)/Эллен Перес (Австралия).
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