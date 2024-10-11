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Кори Гауфф одержала 50-ю победу на турнирах WTA в 2024 году

Кори Гауфф одержала 50-ю победу на турнирах WTA в 2024 году
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Сегодня, 11 октября, четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф в матче 1/4 финала «тысячника» в Ухане (Китай) с Магдой Линетт (6:4, 6:0) одержала 50-ю победу в основной сетке турниров WTA в 2024 году.

Ухань. 1/4 финала
11 октября 2024, пятница. 06:10 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		4
         
Магда Линетт
45
Польша
Магда Линетт
М. Линетт

Ранее этой отметки достигли первая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши и белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая вторую строчку в мировом рейтинге WTA.

В полуфинале соревнований в Ухане Гауфф встретится с победительницей матча между Ариной Соболенко и 27-й ракеткой мира польской теннисисткой Магдаленой Френх.

Напомним, на прошлой неделе Гауфф выиграла турнир категории WTA-1000 в Пекине.

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