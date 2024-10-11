Кори Гауфф одержала 50-ю победу на турнирах WTA в 2024 году
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Сегодня, 11 октября, четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф в матче 1/4 финала «тысячника» в Ухане (Китай) с Магдой Линетт (6:4, 6:0) одержала 50-ю победу в основной сетке турниров WTA в 2024 году.
Ухань. 1/4 финала
11 октября 2024, пятница. 06:10 МСК
4
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
45
Магда Линетт
М. Линетт
Ранее этой отметки достигли первая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши и белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая вторую строчку в мировом рейтинге WTA.
В полуфинале соревнований в Ухане Гауфф встретится с победительницей матча между Ариной Соболенко и 27-й ракеткой мира польской теннисисткой Магдаленой Френх.
Напомним, на прошлой неделе Гауфф выиграла турнир категории WTA-1000 в Пекине.
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