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Тейлор Фриц обыграл Гоффена и вышел в полуфинал Шанхая, где может сыграть с Джоковичем

Тейлор Фриц обыграл Гоффена и вышел в полуфинал Шанхая, где может сыграть с Джоковичем
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Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в полуфинал турнира категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). В 1/4 финала он в двух сетах обыграл бельгийца Давида Гоффена (66-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Шанхай. 1/4 финала
11 октября 2024, пятница. 10:10 МСК
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Давид Гоффен
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. Американец 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника три эйса, одна двойная ошибка и один выигранный брейк-пойнт из четырёх.

Соперником Фрица в полуфинальном матче «Мастерса» в Шанхае станет победитель встречи между четвёртой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и представителем Чехии Якубом Меншиком (65-й в рейтинге ATP).

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