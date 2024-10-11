Тейлор Фриц обыграл Гоффена и вышел в полуфинал Шанхая, где может сыграть с Джоковичем

Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в полуфинал турнира категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). В 1/4 финала он в двух сетах обыграл бельгийца Давида Гоффена (66-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. Американец 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника три эйса, одна двойная ошибка и один выигранный брейк-пойнт из четырёх.

Соперником Фрица в полуфинальном матче «Мастерса» в Шанхае станет победитель встречи между четвёртой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и представителем Чехии Якубом Меншиком (65-й в рейтинге ATP).