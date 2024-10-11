Арина Соболенко одержала уверенную победу над соперницей из Польши в 1/4 финала в Ухане

Завершился матч 1/4 финала хардового турнира категории WTA-1000 в китайском Ухане, в котором встречались вторая ракетка мира и первая сеяная белорусская теннисистка Арина Соболенко и 57-я в мировом рейтинге Магдалена Френх из Польши. Игра закончилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу белоруски.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Белорусская теннисистка один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету её соперницы два эйса и единственный выигранный брейк-пойнт из шести. Она также ни разу не ошиблась на подаче.

В полуфинале соревнований в Ухане Соболенко встретится с четвёртой ракеткой мира американской теннисисткой Кори Гауфф.