Арина Соболенко одержала уверенную победу над соперницей из Польши в 1/4 финала в Ухане
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Завершился матч 1/4 финала хардового турнира категории WTA-1000 в китайском Ухане, в котором встречались вторая ракетка мира и первая сеяная белорусская теннисистка Арина Соболенко и 57-я в мировом рейтинге Магдалена Френх из Польши. Игра закончилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу белоруски.
Ухань. 1/4 финала
11 октября 2024, пятница. 11:00 МСК
2
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|2
27
Магдалена Френх
М. Френх
Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Белорусская теннисистка один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету её соперницы два эйса и единственный выигранный брейк-пойнт из шести. Она также ни разу не ошиблась на подаче.
В полуфинале соревнований в Ухане Соболенко встретится с четвёртой ракеткой мира американской теннисисткой Кори Гауфф.
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