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«Он просил никому не говорить». Дядя Надаля сообщил, что уже давно знал о решении Рафы

«Он просил никому не говорить». Дядя Надаля сообщил, что уже давно знал о решении Рафы
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Дядя 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля и теннисный тренер Тони Надаль прокомментировал решение племянника завершить карьеру.

«Я узнал об этом первым делом вчера утром, потому что Рафаэль отправил нам сообщение в группе WhatsApp, в которой у нас общая семья, и сказал, что сегодня он объявляет о своём уходе. Я знал, что он завершит карьеру в Малаге, на Кубке Дэвиса. Он сказал мне это месяц назад и попросил меня ничего не говорить и никому не рассказывать», — приводит слова Тони Надаля AS со ссылкой на эфир телеканала СЕР.

В четверг, 10 октября, 38-летний испанец объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

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