«Он уходит с сожалением». Дядя Надаля — о завершении карьеры Рафы

Дядя 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» экс первой ракетки мира Рафаэля Надаля и теннисный тренер Тони Надаль отреагировал на решение племянника завершить карьеру.

«Рафа хотел продолжать. Он уходит с сожалением, что не смог провести последний полноценный сезон, я думаю, что он хотел бы громко хлопнуть дверью в последний раз. Он пытался подготовиться к тому, чтобы хорошо сыграть на «Ролан Гаррос» — 2024, но у него были проблемы до этого, и, кроме того, ему не повезло, что в первом раунде он столкнулся с одним из лучших на корте Александром Зверевым, который впоследствии стал финалистом турнира. Он хотел бы продолжить, но организм сказал ему, что лучше оставить всё как есть», — приводит слова Тони Надаля AS со ссылкой на эфир телеканала СЕР.

В четверг, 10 октября, 38-летний Рафаэль Надаль объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).