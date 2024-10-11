«А что он не выиграл? Это нереальные цифры». Борис Беккер — о достижениях Рафаэля Надаля

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер прокомментировал новость о завершении профессиональной карьеры 22-кратного чемпиона мэйджоров испанца Рафаэля Надаля.

«Я думаю, что решение правильное. Что Рафаэль Надаль не выиграл? Он занимал первое место в мире в течение 209 недель, он закончил год на первом месте в рейтинге пять раз. Среди его 22 титулов «Большого шлема» — 14 на «Ролан Гаррос». Он также выигрывал все остальные турниры «Большого шлема» как минимум дважды. Это нереальные цифры», — приводит слова Беккера Eurosport.

Последним турниром 38-летнего Надаля должен стать финальный этап Кубка Дэвиса – 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания). В последний раз он выходил на корт в июле на Олимпиаде-2024, где в одиночном разряде проиграл сербу Новаку Джоковичу.