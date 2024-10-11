«Я был поражён уже тогда». Борис Беккер — о знакомстве с юным Рафаэлем Надалем

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер рассказал о знакомстве с 22-кратным чемпионом мэйджоров испанцем Рафаэлем Надалем.

«Я лично познакомился с Рафой много десятилетий назад, когда ему было 14 или 15 лет. Его дядя Тони познакомил меня с ним. Тогда Рафа тоже играл обеими руками. Что я думал о его юном племяннике? Я был поражён уже тогда», — приводит слова Беккера Eurosport.

Напомним, в четверг, 10 октября, 38-летний Надаль объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).