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Ига Швёнтек — Надалю: спасибо за твоё вдохновение!

Ига Швёнтек — Надалю: спасибо за твоё вдохновение!
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек обратилась к 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» испанцу Рафаэлю Надалю, решившему завершить карьеру.

«Рафа, спасибо. В этот особый момент я благодарю тебя, потому что я не была бы там, где я сейчас, без вдохновения, которое я получила от тебя», — написала Швёнтек в своём аккаунте в соцсетях.

Последним турниром 38-летнего Надаля должен стать финальный этап Кубка Дэвиса – 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания). В последний раз он выходил на корт в июле на Олимпиаде-2024, где в одиночном разряде проиграл сербу Новаку Джоковичу.

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