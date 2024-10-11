«Вечный образец для подражания». Симона Халеп — о Рафаэле Надале

Бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп высказалась о завершающем профессиональную карьеру 22-кратном чемпионе турниров «Большого шлема» испанце Рафаэле Надале.

«Вечный образец для подражания», — подписала Халеп совместное фото с Надалем в своём аккаунте в соцсетях.

В четверг, 10 октября, 38-летний испанец объявил о завершении профессиональной карьеры игрока. Последним турниром Надаля должен стать финальный этап Кубка Дэвиса – 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания). В последний раз он выходил на корт в июле на Олимпиаде-2024, где в одиночном разряде проиграл сербу Новаку Джоковичу.