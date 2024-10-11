«Тейлор Фриц круче Тейлор Свифт!» Фанаты поддержали американца в матче с Гоффеном
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Сегодня, 11 октября, седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц в 1/4 финала турнира категории ATP-1000 в Шанхае (Китай) в двух сетах обыграл бельгийца Давида Гоффена (6:3, 6:4). Китайские болельщики во время игры оригинальным образом поддержали спортсмена из США.
Шанхай. 1/4 финала
11 октября 2024, пятница. 10:10 МСК
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
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Давид Гоффен
Д. Гоффен
«Тейлор Фриц круче Тейлор Свифт!!! В теннисе, но хуже в пении», — написал один из фанатов на плакате.
Фото: Кадр из трансляции
Тейлор Свифт — знаменитая американская певица и автор песен, рекордные четыре раза выиграла премию «Грэмми» за лучший альбом года.
Соперником Фрица в полуфинальном матче «Мастерса» в Шанхае станет победитель встречи между четвёртой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и представителем Чехии Якубом Меншиком (65-й в рейтинге ATP).
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