«Тейлор Фриц круче Тейлор Свифт!» Фанаты поддержали американца в матче с Гоффеном

Сегодня, 11 октября, седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц в 1/4 финала турнира категории ATP-1000 в Шанхае (Китай) в двух сетах обыграл бельгийца Давида Гоффена (6:3, 6:4). Китайские болельщики во время игры оригинальным образом поддержали спортсмена из США.

«Тейлор Фриц круче Тейлор Свифт!!! В теннисе, но хуже в пении», — написал один из фанатов на плакате.

Фото: Кадр из трансляции

Тейлор Свифт — знаменитая американская певица и автор песен, рекордные четыре раза выиграла премию «Грэмми» за лучший альбом года.

Соперником Фрица в полуфинальном матче «Мастерса» в Шанхае станет победитель встречи между четвёртой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и представителем Чехии Якубом Меншиком (65-й в рейтинге ATP).