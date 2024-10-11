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Новак Джокович заявил, что будет лично присутствовать на последнем турнире Рафаэля Надаля

Новак Джокович заявил, что будет лично присутствовать на последнем турнире Рафаэля Надаля
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович заявил, что будет лично присутствовать на последних соревнованиях 22-кратного победителя мэйджоров испанца Рафаэля Надаля.

«Желаю тебе наилучшего прощания в Малаге с испанской командой на Кубке Дэвиса. Я буду присутствовать лично, чтобы отдать дань уважения твоей блестящей карьере», — написал Джокович в своём аккаунте в социальных сетях.

В четверг, 10 октября, 38-летний испанец объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге. Сборная Испании в четвертьфинале командного турнира сыграет с Нидерландами. Сербская команда закончила выступления на групповой стадии соревнований.

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