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Екатерина Александрова и Катержина Синякова вышли в полуфинал парного турнира в Ухане

Екатерина Александрова и Катержина Синякова вышли в полуфинал парного турнира в Ухане
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Российская теннисистка Екатерина Александрова и представительница Чехии Катержина Синякова вышли в полуфинал парного турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В матче 1/4 финала они обыграли дуэт Тереза Михаликова (Словакия)/Оливия Николлс (Великобритания) со счётом 7:5, 6:4.

Ухань — парный разряд. 1/4 финала
11 октября 2024, пятница. 13:10 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Е. Александрова К. Синякова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Тереза Михаликова
Словакия
Тереза Михаликова
Оливия Николлс
Великобритания
Оливия Николлс
Т. Михаликова О. Николлс

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. Российско-чешская пара ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету их соперниц три двойные ошибки и 5 выигранных брейк-пойнтов из 14. Они также не сделали ни одного эйса.

Ранее россиянка проиграла Ван Синьюй (4:6, 7:5, 6:7 (6:8)) в четвертьфинале турнира в Ухане в одиночном разряде.

Соперницами Александровой и Синяковой в матче за выход в финал соревнований в Ухане станут победительницы противостояния между российско-казахстанской парой Ирина Хромачёва/Анна Данилина и первыми сеяными на турнире Габриэлой Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

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