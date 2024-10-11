Екатерина Александрова и Катержина Синякова вышли в полуфинал парного турнира в Ухане

Российская теннисистка Екатерина Александрова и представительница Чехии Катержина Синякова вышли в полуфинал парного турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В матче 1/4 финала они обыграли дуэт Тереза Михаликова (Словакия)/Оливия Николлс (Великобритания) со счётом 7:5, 6:4.
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Встреча продолжалась 1 час 39 минут. Российско-чешская пара ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету их соперниц три двойные ошибки и 5 выигранных брейк-пойнтов из 14. Они также не сделали ни одного эйса.
Ранее россиянка проиграла Ван Синьюй (4:6, 7:5, 6:7 (6:8)) в четвертьфинале турнира в Ухане в одиночном разряде.
Соперницами Александровой и Синяковой в матче за выход в финал соревнований в Ухане станут победительницы противостояния между российско-казахстанской парой Ирина Хромачёва/Анна Данилина и первыми сеяными на турнире Габриэлой Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).
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