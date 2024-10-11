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Новак Джокович одержал непростую победу над 65-й ракеткой мира в 1/4 финала в Шанхае

Новак Джокович одержал непростую победу над 65-й ракеткой мира в 1/4 финала в Шанхае
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Завершился четвертьфинальный матч хардового турнира категории «Мастерс» в Шанхае, в котором четвёртая ракетка мира Новак Джокович из Сербии обыграл в трёх сетах чешского теннисиста Якуба Меншика (65-й в рейтинге ATP) — 6:7 (4:7), 6:1, 6:4.

Шанхай. 1/4 финала
11 октября 2024, пятница. 13:40 МСК
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		1 4
6 4 		6 6
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту. Сербский теннисист семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных (44%). На счету его соперника 17 эйсов, шесть двойных ошибок и единственный брейк-пойнт, который он реализовал (100%).

В полуфинале соревнований в Шанхае Джокович встретится с седьмой ракеткой мира американским теннисистом Тейлором Фрицем.

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