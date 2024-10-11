Новак Джокович одержал непростую победу над 65-й ракеткой мира в 1/4 финала в Шанхае

Завершился четвертьфинальный матч хардового турнира категории «Мастерс» в Шанхае, в котором четвёртая ракетка мира Новак Джокович из Сербии обыграл в трёх сетах чешского теннисиста Якуба Меншика (65-й в рейтинге ATP) — 6:7 (4:7), 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту. Сербский теннисист семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных (44%). На счету его соперника 17 эйсов, шесть двойных ошибок и единственный брейк-пойнт, который он реализовал (100%).

В полуфинале соревнований в Шанхае Джокович встретится с седьмой ракеткой мира американским теннисистом Тейлором Фрицем.