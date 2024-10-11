Чжэн Циньвэнь обыграла Жасмин Паолини в четвертьфинале домашнего турнира в Ухане

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла в полуфинал домашнего «тысячника» в Ухане. В матче 1/4 финала она в трёх сетах победила шестую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини – 6:2, 3:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. Китаянка 10 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных (50%). На счету Паолини два эйса, три двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из шести (33%).

В полуфинале соревнований в Ухане Чжэн Циньвэнь встретится с соотечественницей Ван Синьюй (51-я в мировом рейтинге), которая в своём матче 1/4 финала обыграла россиянку Екатерину Александрову.