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Чжэн Циньвэнь обыграла Жасмин Паолини в четвертьфинале домашнего турнира в Ухане

Чжэн Циньвэнь обыграла Жасмин Паолини в четвертьфинале домашнего турнира в Ухане
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Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла в полуфинал домашнего «тысячника» в Ухане. В матче 1/4 финала она в трёх сетах победила шестую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини – 6:2, 3:6, 6:3.

Ухань. 1/4 финала
11 октября 2024, пятница. 14:10 МСК
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
2 		6 3
         
Жасмин Паолини
6
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. Китаянка 10 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных (50%). На счету Паолини два эйса, три двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из шести (33%).

В полуфинале соревнований в Ухане Чжэн Циньвэнь встретится с соотечественницей Ван Синьюй (51-я в мировом рейтинге), которая в своём матче 1/4 финала обыграла россиянку Екатерину Александрову.

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