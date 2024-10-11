Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стали известны все полуфиналисты «Мастерса» в Шанхае

Стали известны все полуфиналисты «Мастерса» в Шанхае
Комментарии

Сегодня, 11 октября, прошли заключительные матчи 1/4 финала хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Таким образом, стали известны все полуфинальные пары соревнований в Китае.

В полуфиналах сыграют:

Янник Синнер (Италия) — Томаш Махач (Чехия);
Тейлор Фриц (США) — Новак Джокович (Сербия).

Матчи 1/2 финала турнира в Китае запланированы на субботу, 12 октября.

Напомним, турнир ATP-1000 в Шанхае проходит со 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач, который в титульном матче обыграл россиянина Андрея Рублёва.

Сетка турнира в Шанхае
Календарь турнира в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android