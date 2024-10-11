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Определились все полуфиналистки турнира категории WTA-1000 в Ухане

Определились все полуфиналистки турнира категории WTA-1000 в Ухане
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Сегодня, 11 октября, прошли все матчи 1/4 финала хардового турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Таким образом, стали известны все полуфинальные пары соревнований в Китае.

В полуфиналах сыграют:

  • Кори Гауфф (США) — Арина Соболенко (Беларусь);
  • Ван Синьюй (Китай) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

Матчи 1/2 финала турнира в Китае запланированы на субботу, 12 октября.

Напомним, соревнования WTA-1000 в Ухане проходят с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 3 221 715. Победительницей двух последних турниров, который проходили в Ухане в 2018 и 2019 годах, является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

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