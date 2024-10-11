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Рафаэль Надаль — Новаку Джоковичу: нам многое ещё предстоит пережить

Рафаэль Надаль — Новаку Джоковичу: нам многое ещё предстоит пережить
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль поблагодарил серба Новака Джоковича за тёплые слова в его адрес.

«Спасибо тебе, Ноле! Мы многое пережили, и многое ещё предстоит пережить», — написал испанец в своём аккаунте в соцсетях.

В четверг, 10 октября, 38-летний Надаль объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге. Сборная Испании в четвертьфинале командного турнира сыграет с Нидерландами. Сербская команда закончила выступления на групповой стадии, но Джокович заявил, что будет лично присутствовать на этих соревнованиях.

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