«Некоторые бренды совершили двойную ошибку». Автоконцерн «Дачиа» — Эмме Радукану

Пресс-служба румынского автоконцерна «Дачиа» обратилась к чемпионке US Open — 2021 Эмме Радукану после того, как Porsche забрал у неё подаренный автомобиль и британка была замечена за рулём «Дачиа Сандеро».

«Дорогая Эмма, бьёте ли вы по мячу справа, слева или держите в руках ключи от «Сандеро» — вы знаете пару вещей о надёжности. И если некоторые бренды могут совершить двойную ошибку и подвести вас, вы всегда можете довериться своему «Сандеро».

Впереди ещё много миль!» — написано в сообщении пресс-службы «Дачиа» в официальном аккаунте в соцсетях.

Ранее сообщалось, что 21-летняя Радукану лишилась автомобиля Porsche, полученного за победу на US Open — 2021. Спортсменке пришлось вернуть машину из-за невысоких результатов в последнее время. Стоимость этой машины составляла £ 125 тыс.