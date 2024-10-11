Борис Беккер: никогда не будет того, кто хотя бы приблизится к Рафаэлю Надалю

Бывший теннисист экс первая ракетка мира Борис Беккер рассказал об огромном значении Рафаэля Надаля для Испании и мирового спорта.

«Да, теннисному миру, конечно, будет его не хватать. Он не просто икона тенниса, он икона спорта. Что он представляет для Испании, что он представляет для мирового спорта, то, как он выступал, — образец для подражания молодому поколению, как справляться с победами и поражениями, как постоянно стараться совершенствоваться, не довольствоваться вчерашним днём и всегда идти вперёд. Это то, что действительно отличает его от других. У меня тоже слёзы наворачиваются на глаза, когда я произношу эти предложения, потому что больше никогда не будет никого, кто хотя бы приблизился к Рафаэлю Надалю. Как я всегда красиво говорю в конце: «Вамос, Рафа!» — приводит слова Беккера Eurosport.

Напомним, Рафаэль Надаль — 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», обладатель 92 титулов ATP в одиночном разряде, также он 11 раз выигрывал парные турниры ATP. Испанский спортсмен провёл 209 недель в качестве первой ракетки мира.

В четверг, 10 октября, 38-летний Надаль объявил, что завершит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).