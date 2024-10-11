«Конец «Большой тройки» близок». Борис Беккер — об эпохе Надаля, Джоковича и Федерера

Бывший теннисист экс первая ракетка мира из Германии шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер высказался о скором окончании эпохи «Большой тройки» в мировом теннисе.

«Конечно, нужно посмотреть на соперников Рафаэля Надаля. Федерер, Джокович, единственный, кто пока продолжает играть, так что конец «Большой тройки» близок. Я думаю, это величайшее качество, которое у них было, — играть каждую партию до конца с полной энергией и страстью. Это то, что отличает всю «Большую тройку», — приводит слова Беккера Eurosport.

Напомним, в четверг, 10 октября, 38-летний Рафаэль Надаль объявил, что завершит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер завершил карьеру в сентябре 2022 года.

24-кратный чемпион ТБШ 37-летний сербский теннисист Новак Джокович — единственный представитель «Большой тройки», продолжающий выступления на корте.