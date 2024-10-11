Лишь Кузнецовой понадобилось меньше матчей, чем Циньвэнь, чтобы одержать 15 побед в Китае

Только двукратная чемпионке турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшей второй ракетке мира Светлане Кузнецовой понадобилось меньше матчей (17), чем седьмой ракетке мира Чжэн Циньвэнь (18), чтобы одержать 15 побед в матчах на уровне WTA в Китае. Наравне с Циньвэнь таким достижением могут похвастаться Арина Соболенко из Беларуси и Серена Уильямс из США.

Свою 15-ю победу в Китае Циньвэнь одержала на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) в четвертьфинале против итальянской теннисистки Жасмин Паолини. Китаянка выиграла со счётом 6:2, 3:6, 6:3. За выход в финал Чжэн Циньвэнь поспорит со своей соотечественницей Ван Синьюй.