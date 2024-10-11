Тейлор Фриц — о завершении карьеры Надаля: очень удивлён, что это случится на Кубке Дэвиса

Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал решение 22-кратного чемпиона турнира «Большого шлема» Рафаэля Надаля завершить карьеру.

«Думаю, многие ожидали объявление о завершении карьеры. Я очень удивлён, что это случится на Кубке Дэвиса, а не на «Ролан Гаррос», в Мадриде или в Барселоне.

Мне очень повезло, что я смог сыграть с Рафой в его последний более-менее стабильный год, когда он был ещё здоров (речь о 2022 годе. — Прим. «Чемпионата»). Рафа — это тот, чьи матчи я смотрел в детстве. Он и Роджер доминировали в спорте, поэтому было честью иметь возможность сыграть с тем, кого я смотрел по телевизору. Это конец эпохи", — сказал Фриц на пресс-конференции.