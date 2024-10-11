«Показать всему миру, что у меня есть силы». Джокович — о матчах с молодыми теннисистами

Четвёртая ракетка мира 37-летний сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что чувствует во время матчей с молодыми теннисистами.

«Китай всегда был для меня счастливым местом, где я играл в свой лучший теннис на протяжении всей карьеры. Так что, знаете, такие матчи с подростками (смеётся) — это то, что действительно мотивирует меня, заставляет идти вперёд, толкает на то, чтобы копать глубже и показать всему миру, что у меня всё ещё есть силы, я всё ещё могу пройти дистанцию с молодыми парнями. Так что очень рад, что мне удалось выиграть этот очень сложный матч», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Сегодня, 11 октября, Новак Джокович в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае одолел 65-ю ракетку мира 19-летнего чешского теннисиста Якуба Меншика со счётом 6:7 (4:7), 6:1, 6:4.