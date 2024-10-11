Хромачёва и Данилина вышли в 1/2 финала парного разряда WTA-1000 в Ухане
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Россиянка Ирина Хромачёва и представительница Казахстана Анна Данилина вышли в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай) в парном разряде. В четвертьфинале они обыграли дуэт Габриэлы Дабровски из Канады и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии со счётом 6:4, 6:3.
Ухань — парный разряд. 1/4 финала
11 октября 2024, пятница. 16:45 МСК
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|3
|
|6
Анна Данилина
Ирина Хромачёва
А. Данилина И. Хромачёва
Встреча продолжалась 1 час 17 минут. В её рамках пара Хромачёвой/Данилиной три раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Дабровски/Рутлифф три эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
В полуфинале Хромачёва и Данилина встретятся с парой Екатерины Александровой (Россия) и Катержины Синяковой (Чехия).
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