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Хромачёва и Данилина вышли в 1/2 финала парного разряда WTA-1000 в Ухане

Хромачёва и Данилина вышли в 1/2 финала парного разряда WTA-1000 в Ухане
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Россиянка Ирина Хромачёва и представительница Казахстана Анна Данилина вышли в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай) в парном разряде. В четвертьфинале они обыграли дуэт Габриэлы Дабровски из Канады и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии со счётом 6:4, 6:3.

Ухань — парный разряд. 1/4 финала
11 октября 2024, пятница. 16:45 МСК
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Анна Данилина
Казахстан
Анна Данилина
Ирина Хромачёва
Россия
Ирина Хромачёва
А. Данилина И. Хромачёва

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. В её рамках пара Хромачёвой/Данилиной три раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Дабровски/Рутлифф три эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

В полуфинале Хромачёва и Данилина встретятся с парой Екатерины Александровой (Россия) и Катержины Синяковой (Чехия).

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