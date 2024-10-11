Хромачёва и Данилина вышли в 1/2 финала парного разряда WTA-1000 в Ухане

Россиянка Ирина Хромачёва и представительница Казахстана Анна Данилина вышли в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай) в парном разряде. В четвертьфинале они обыграли дуэт Габриэлы Дабровски из Канады и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии со счётом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. В её рамках пара Хромачёвой/Данилиной три раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Дабровски/Рутлифф три эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

В полуфинале Хромачёва и Данилина встретятся с парой Екатерины Александровой (Россия) и Катержины Синяковой (Чехия).