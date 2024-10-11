Новак Джокович и Роджер Федерер встретились в Шанхае

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович и 20-кратный чемпион мэйджоров швейцарец Роджер Федерер встретились в подтрибунном помещении турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«Привет, старик!» — сказал Федерер, увидев приближающегося Джоковича. Теннисисты пожали друг другу руки, обнялись и обменялись несколькими словами.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Джокович играет на турнире, сегодня, 11 октября, он вышел в полуфинал соревнований. Федерер приехал в Шанхай для проведения выставочного матча в паре с гонконгским поп-музыкантом Изоном Чаном. Им противостояли 41-я ракетка мира китайский теннисист Чжан Чжичжэнь и олимпийский чемпион по настольному теннису Фань Чжэньдун. Команда Федерера победила.