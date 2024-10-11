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Турнир WTA-1000 в Ухане: расписание матчей 12 октября

Турнир WTA-1000 в Ухане: расписание матчей 12 октября
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12 октября состоится шестой игровой день турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей предпоследнего соревновательного дня.

Теннис. WTA-1000, Ухань. Полуфиналы. Расписание шестого игрового дня (время – московское):

  • 11:30. Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Кори Гауфф (США, 4);
  • 14:00. Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) — Ван Синьюй (Китай).

Действующей чемпионкой турнира в Ухане является вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Она выигрывала его в 2018 и 2019 годах. С тех соревнования не проводились вплоть до текущего розыгрыша из-за пандемии коронавируса.

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