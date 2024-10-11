«Посмотрим, что принесёт завтрашний день». Джокович — о состоянии колена

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, всё ли хорошо с его коленями на матчах «Мастерса» в Шанхае.

«Да, если честно, это странное ощущение. Надеюсь, когда всё поостынет, у меня не будет никаких проблем с ним, потому что у меня уже есть проблемы с правым коленом, так что это было бы не очень хорошо. Да, посмотрим, что принесёт завтрашний день», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Сегодня, 11 октября, Новак Джокович вышел в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Шанхае. В четвертьфинале он обыграл представителя Чехии Якуба Меншика со счётом 6:7 (4:7), 6:1, 6:4. За выход в финал серб поспорит с американцем Тейлором Фрицем.