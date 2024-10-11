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«Мастерс» в Шанхае: расписание матчей 12 октября

«Мастерс» в Шанхае: расписание матчей 12 октября
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11 октября состоится 10-й игровой день турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). По его итогам определится вторая полуфинальная пара соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей предпоследнего соревновательного дня.

Теннис. «Мастерс», Шанхай. Полуфиналы. Расписание 10-го игрового дня (время — московское):

  • 11:30. Янник Синнер (Италия, 1) — Томаш Махач (Чехия);
  • 14:00. Тейлор Фриц (США, 7) – Новак Джокович (Сербия, 4).

Победителем прошлогоднего турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач, который в титульном матче обыграл россиянина Андрея Рублёва. В этом году поляк не принимал участия на «Мастерсе» в Шанхае.

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