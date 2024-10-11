Григор Димитров поделился архивными фото с Рафаэлем Надалем

Болгарский теннисист Григор Димитров в социальных сетях поделился фото с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем на фоне заявления испанца о завершении карьеры.

Фото: Из личного архива Григора Димитрова

Фото: Из личного архива Григора Димитрова

Фото: Из личного архива Григора Димитрова

Напомним, 10 октября 38-летний Рафаэль Надаль объявил, что завершит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания). Сборная Испании в четвертьфинале командного турнира сыграет с Нидерландами. В последний раз Рафаэль Надаль выходил на корт в июле на Олимпиаде-2024 в Париже, где в одиночном разряде уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу.