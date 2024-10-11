44-летняя Винус Уильямс: с ракеткой не покончено. Я всегда держу игру на высоком уровне

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс заявила, что поддерживает высокий уровень игры на тренировках. В последний раз 44-летняя Уильямс выходила на соревнования на турнире в Майами в марте 2024-го.

«С ракеткой ещё не покончено. На данный момент речь идёт о выборе мест, где я хочу быть. В прошлом году я очень хотела играть в Майами — дома, — потому что я не играла там около пяти лет. Приятно, что я могу выбирать, но моя игра всегда на высоком уровне. Даже если я не в туре, я всегда держу свою игру на довольно высоком уровне», — приводит слова Уильямс Tennis365.