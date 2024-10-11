Новак Джокович опубликовал пост после выхода в полуфинал «Мастерса» в Шанхае

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост на своей странице в социальных сетях после выхода в полуфинал на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Напомним, в 1/4 финала он обыграл 19-летнего чеха Якуба Меншика (6:7 (4:7), 6:1, 6:4).

«Хорошо сыграл, Якуб, у тебя точно впереди яркое будущее. Что касаемо моего будущего… впереди полуфинал. Идемооо», — написал Джокович.

После своего матча Новак Джокович встретился со швейцарцем Роджером Федерером, который провёл в Шанхае выставочный парный матч. За выход в финал серб поборется с американцем Тейлором Фрицем.