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Новак Джокович опубликовал пост после выхода в полуфинал «Мастерса» в Шанхае

Новак Джокович опубликовал пост после выхода в полуфинал «Мастерса» в Шанхае
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост на своей странице в социальных сетях после выхода в полуфинал на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Напомним, в 1/4 финала он обыграл 19-летнего чеха Якуба Меншика (6:7 (4:7), 6:1, 6:4).

Шанхай. 1/4 финала
11 октября 2024, пятница. 13:40 МСК
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		1 4
6 4 		6 6
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Хорошо сыграл, Якуб, у тебя точно впереди яркое будущее. Что касаемо моего будущего… впереди полуфинал. Идемооо», — написал Джокович.

После своего матча Новак Джокович встретился со швейцарцем Роджером Федерером, который провёл в Шанхае выставочный парный матч. За выход в финал серб поборется с американцем Тейлором Фрицем.

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