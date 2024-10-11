Арина Соболенко поделилась планом на полуфинал WTA-1000 в Ухане с Кори Гауфф

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящем полуфинале на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) с четвёртой ракеткой мира американской теннисисткой Кори Гауфф.

«У нас было много хороших и отличных поединков. Всегда с нетерпением жду возможности насладиться игрой против неё. Думаю, главное — сосредоточиться на себе, на своей работе ног, идти к сетке и завершать розыгрыши там. Это медленное покрытие, нужно идти к нему. Нужно быть достаточно смелой и заканчивать у сетки, думаю, это главный план. Она отлично сработала в нашей последней встрече, так что буду придерживаться этого плана. Я постараюсь оказать на неё как можно больше давления», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, счёт личных встреч Арины Соболенко и Кори Гауфф 3-4 в пользу американской спортсменки. Она оказалась сильнее в Лексингтоне — 2020, третьем круге Рима в 2021 и Торонто — 2022, а также в финале US Open — 2023. Соболенко обыгрывала Гауфф в Остраве — 2020, четвертьфинале Индиан-Уэллса — 2023 и полуфинале Australian Open — 2024.