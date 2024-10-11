«Все хотят быть номером один». Соболенко — о лидерстве в Чемпионской гонке WTA

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о лидерстве в лайв-рейтинге Чемпионской гонки WTA за несколько недель до завершения сезона.

«Как всегда говорю, не очень-то ориентируюсь на рейтинг. В то же время, конечно, все хотят быть номером один в мире. Это есть в моём списке целей, как и у всех остальных. Но стараюсь сосредоточиться на себе. Знаю, что если буду выкладываться в каждом матче, если буду бороться за каждое очко, если смогу играть в свой лучший теннис, смогу продолжать совершенствоваться и доводить себя до предела, то смогу достичь этой цели», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, Арина Соболенко опередила пятикратную победительницу мэйджоров польскую теннисистку Игу Швёнтек. На турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) Арина Соболенко вышла в полуфинал, где встретится с четвёртой ракеткой мира американкой Кори Гауфф.