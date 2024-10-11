«Китаю очень повезло». Чжэн Циньвэнь — о китайском дерби в 1/2 финала в Ухане

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь высказалась о предстоящем полуфинале на турнире WTA-1000 в Ухане (Китай), где сыграет с соотечественницей Ван Синьюй.

«Никогда не бывает легко играть с соотечественницей, это иное давление. Я знаю, потому что через такое уже проходила. Мы обе выросли на этом турнире, играли здесь, будучи юниорками. Победить в этом поединке наверняка будет очень сложно, в конце концов, в полуфинале WTA-1000 никогда не бывает лёгких соперников. Я сделаю всё возможное, буду относиться к ней как к обычной сопернице.

Очевидно, что мы подняли уровень тенниса в Китае. Два человека на такой стадии — это что-то невероятное, нет сомнений, что мы находимся в отличной форме. Китаю очень повезло, что у него есть две таких теннисистки. Посмотрим, кто выйдет в финал», — приводит слова Циньвэнь Punto de Break.