Веснина: Надаль, Федерер, Джокович — великолепная плеяда, мы прощаемся с эпохой

Российская теннисистка, олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина выразила сожаление о завершении карьеры испанца Рафаэля Надаля.

«Конечно, грустно. Но это решение уже витало в воздухе — многие об этом говорили и обсуждали. Однако пока сам теннисист не объявит о завершении карьеры, об этом можно долго рассуждать. Когда карьеру заканчивает такой теннисист, как Надаль — это грустно. Надаль, Федерер и Джокович — это великолепная плеяда игроков.

Грустно, что мы прощаемся с этой эпохой тенниса, потому что они заняли огромную часть в истории игры. Рафаэль Надаль — невероятный боец и спортсмен с большой буквы. Он обладает скромностью, но с величием. Всегда было приятно видеть его на турнирах и на корте. Но всё к этому шло — всё-таки возраст и травмы. Если бы не травмы, Надаль мог бы ещё поиграть несколько лет. К сожалению, такая судьба спортсмена», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.