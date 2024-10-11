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«Иногда черпаю вдохновение у других игроков». Соболенко — о просмотре чужих матчей

«Иногда черпаю вдохновение у других игроков». Соболенко — о просмотре чужих матчей
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что иногда черпает вдохновение у других игроков, смотря их матчи.

«Мы открыто говорим с командой, у нас много разговоров о теннисе, о том, что нужно улучшить, какая тактика может сработать на каждом конкретном покрытии для меня. Мы много разговариваем. Смотрю ли теннис? Я бы сказала, что если мы на турнире и его показывают по телевизору, то да, всегда смотрю. Некоторые вещи вдохновляют меня, вижу игру и думаю: «Хорошо, попробую это и посмотрю, смогу ли использовать это в матче, посмотрю, работает ли это и подходит ли к моей игре». Так что да, иногда черпаю вдохновение у других игроков. Вне турниров не смотрю теннис, потому что стараюсь перезарядить свою батарейку и забыть о теннисе, сосредоточиться на других вещах», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

На турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) Соболенко вышла в полуфинал, где встретится с представительницей США Кори Гауфф.

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