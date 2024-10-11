«Величие — это не только победы». Стефанос Циципас — о завершении карьеры Рафаэля Надаля

Греческий теннисист Стефанос Циципас эмоционально высказался о завершении карьеры 22-кратного победителя турнира «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля.

«Когда я повесил на стену плакат с Рафаэлем Надалем, это была не просто картинка… это было напоминание о мечтах. Я провёл бесчисленное количество ночей, мечтая повторить его наследие, движимый его неустанным духом и непревзойдённой страстью к игре. Сегодня, когда он уходит из спорта, не могу не думать о невероятном моменте, когда я с ним сыграл. О мечте, превратившейся в реальность. Его история научила меня тому, что величие — это не только победы, это стойкость, смирение и смелость преследовать свои мечты несмотря ни на что.

Спасибо за воспоминания, уроки и чистую радость, которую ты привнёс в спорт», — написал Циципас на своей странице в соцсетях.