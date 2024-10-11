Барбора Крейчикова ответила на саркастичный комментарий о её победе на Уимблдоне

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова ответила на саркастичное сообщение пользователя в социальных сетях об её игре на Уимблдоне-2024 и последующих турнирах.

«Как вообще Барбора Крейчикова выиграла Уимблдон?» — написал пользователь.

«Я выиграла семь матчей подряд. Как-то так», — ответила Крейчикова.

Напомним, Барбора Крейчикова стала чемпионкой Уимблдона-2024. В финале она обыграла итальянскую теннисистку Жасмин Паолини со счётом 6:2, 2:6, 6:4. После Уимблдона чешская спортсменка принимала участие на Олимпиаде в Париже, где дошла до четвертьфинала, на Открытом чемпионате США — 2024, где уступила во втором круге. На турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) Крейчикова уступила во втором круге Хейли Баптист из США.