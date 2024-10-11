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Николя Маю — о завершении карьеры Надаля: думаю, что было не совсем его решение

Николя Маю — о завершении карьеры Надаля: думаю, что было не совсем его решение
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» в парном разряде француз Николя Маю высказал предположение о причинах завершения карьеры 22-кратного победителя мэйджоров испанца Рафаэля Надаля.

«Мы были готовы, но, несмотря на это, для меня, большого фаната и поклонника таланта Надаля, это было немного сложно, особенно если вспомнить его самые красивые моменты. Мы ожидали этого, это не сюрприз. Мы все надеялись, что он продолжит карьеру ещё на год, чтобы попрощаться на «Ролан Гаррос».

Думаю, что это было не совсем его решение, его тело приняло решение за него. Это непросто. Конец Рафы был небольшим шоком, особенно потому, что он последовал за объявлением о Ришаре Гаске, так что у нас было две новости за сутки. Был не очень хороший день», — приводит слова Маю Tennis World USA.

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