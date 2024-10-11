Цены на билеты на последний турнир в карьере Рафаэля Надаля превышают 200 тыс. рублей

Цены на билеты на Кубок Дэвиса — 2024 достигли невероятных показателей. По информации Punto de Break, все билеты на матчи с участием сборной Испании официально были проданы, однако на нелегальных сайтах их можно приобрести за не менее, чем 200 тыс. рублей.

Финальная стадия Кубка Дэвиса — 2024 пройдёт в Малаге (Испания), этот турнир станет последним в карьере 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля.

19 ноября сборная Испании встретится с Нидерландами на стадии 1/4 финала. Самый дешёвый билет на весь игровой день стоит 229 тыс. рублей. Перекупщики также предлагают билеты за 1 млн рублей на один четвертьфинал. На финал Кубка Дэвиса можно приобрести билет не дешевле, чем за 300 тыс. рублей.