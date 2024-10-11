19-я ракетка мира Себастьян Корда сообщил о перенесённой операции

19-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда перенёс операцию на правом плече. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях, поделившись фотографией из больницы.

Фото: Страница Себастьяна Корды в соцсети

«Всем привет. Хотел поделиться с вами новостями. Я испытывал некоторые проблемы с локтем, поэтому мы с командой решили, что операция будет лучшим решением. Всё прошло отлично, и я с нетерпением жду возвращения на корт. Спасибо всем за вашу поддержку!» — написал теннисист.

В 2024 году 24-летний Себастьян Корда выиграл один титул в одиночном разряде — на турнире категории ATP-500 в Вашингтоне (США). В парном разряде в дуэте с австралийцем Джорданом Томпсоном победил на «Мастерсе» в Мадриде (Испания).