«Часть меня ушла вместе с ними». Джокович — о завершении карьеры Надаля, Маррея и Федерера

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что часть его жизни ушла вместе с Роджером Федерером, Энди Марреем и Рафаэлем Надалем, когда они объявили о завершении профессиональной карьеры.

«Он [Надаль] был моим величайшим соперником. Соперничество с ним оказало на меня самое большое влияние в моей карьере. Мы знали, что этот момент рано или поздно наступит. Но это всё равно шок, так же, как и для Роджера несколько лет назад, когда он объявил об уходе. Энди [ушёл] тоже в этом году. Честно говоря, для меня это немного ошеломляюще. Я не знаю, что с этим делать. По-прежнему наслаждаюсь соревнованиями. Но часть меня ушла вместе с ними, бо́льшая часть меня. Это тяжёлая новость для теннисного мира и мира спорта. Рафа был вдохновением для множества детей по всему миру», — сказал Джокович в интервью на корте.