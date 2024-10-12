«Это особенное чувство». Ван Синьюй — о выходе в 1/2 финала в Ухане

51-я ракетка мира китайская теннисистка Ван Синьюй высказалась о выходе в полуфинал на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) и о поддержке домашней публики.

«Очень рада, что вышла в свой первый полуфинал в Китае. Для меня это особенное чувство. Мне очень понравилось играть перед домашней публикой. Это был действительно сложный, тяжёлый матч. Мы обе выложились по полной. Просто счастлива, что прошла дальше.

Всем нравится возвращаться на родину. Я чувствую поддержку толпы. Здесь много любви и поддержки. Но во время матча, в критические моменты, всё зависит только от тебя самого. Ты должен справляться с трудными ситуациями, концентрируясь на своей форме, концентрируясь на моменте», — сказала Синьюй на пресс-конференции.

Напомним, Ван Синьюй вышла в полуфинал турнира в Ухане, обыграв российскую теннисистку Екатерину Александрову со счётом 4:6, 7:5, 7:6 (8:6). За выход в финал китаянка поспорит с соотечественницей Чжэн Циньвэнь.