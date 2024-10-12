Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это особенное чувство». Ван Синьюй — о выходе в 1/2 финала в Ухане

«Это особенное чувство». Ван Синьюй — о выходе в 1/2 финала в Ухане
Аудио-версия:
Комментарии

51-я ракетка мира китайская теннисистка Ван Синьюй высказалась о выходе в полуфинал на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) и о поддержке домашней публики.

«Очень рада, что вышла в свой первый полуфинал в Китае. Для меня это особенное чувство. Мне очень понравилось играть перед домашней публикой. Это был действительно сложный, тяжёлый матч. Мы обе выложились по полной. Просто счастлива, что прошла дальше.

Всем нравится возвращаться на родину. Я чувствую поддержку толпы. Здесь много любви и поддержки. Но во время матча, в критические моменты, всё зависит только от тебя самого. Ты должен справляться с трудными ситуациями, концентрируясь на своей форме, концентрируясь на моменте», — сказала Синьюй на пресс-конференции.

Напомним, Ван Синьюй вышла в полуфинал турнира в Ухане, обыграв российскую теннисистку Екатерину Александрову со счётом 4:6, 7:5, 7:6 (8:6). За выход в финал китаянка поспорит с соотечественницей Чжэн Циньвэнь.

Календарь турнира в Ухане
Сетка турнира в Ухане
Материалы по теме
«Часть меня ушла вместе с ними». Джокович — о завершении карьеры Надаля, Маррея и Федерера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android