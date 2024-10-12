Чемпионка US Open — 2021 57-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану снялась с двух турниров в Китае. Она не сыграет на соревнованиях категории WTA-500 в Нинбо и WTA-250 в Гуанчжоу. Об этом сообщает The Times.

В последний раз Радукану выходила на корт на турнире в Сеуле (Южная Корея). Там она пробилась в четвертьфинал, но снялась с матча, в котором встречалась с россиянкой Дарьей Касаткиной, после проигранного первого сета. Затем Эмма отказалась от участия в турнире категории WTA в китайском Пекине из-за растяжения связок стопы.

В источнике отмечается, что Радукану планирует сыграть на турнире в Гонконге, который стартует 28 октября.