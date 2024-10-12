Андрей Рублёв получил уайлд-кард на турнир ATP-250 в Стокгольме

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), который пройдёт с 14 по 20 октября. Россиянин получил уайлд-кард в основную сетку соревнований. Об этом сообщила пресс-служба турнира в социальных сетях.

В Стокгольме сыграют ещё два представителя топ-10 мирового рейтинга — девятая ракетка мира норвежец Каспер Рууд и 10-я ракетка мира болгарин Григор Димитров.

В 2023 году на соревнованиях в Стокгольме победил француз Гаэль Монфис. В финале он одолел российского теннисиста Павла Котова со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 6:3. Павел также сыграет на турнире в этом году.