Арина Соболенко рассказала, оправдались ли её ожидания от нахождения в топе рейтинга

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, какой себе представляла жизнь в топе мирового рейтинга.

«Не помню, как представляла себе жизнь здесь. Просто очень счастлива и благодарна, что нахожусь на этом уровне, что могу испытать всё, что мне дано. Это действительно очень много. Очень благодарна своей семье за то, что в нужный момент они смогли подтолкнуть меня к тому, чтобы у меня была возможность достичь своих целей.

Не знаю, так это или нет. Если честно, не помню, как себе это представляла. Это опредёленно того стоит. Все эти часы тренировок, все эти слёзы, разочарования, счастье, всё это определённо того стоит», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, Арина Соболенко вышла в 1/2 финала турнира в Ухане (Китай), где встретится с Кори Гауфф из США.