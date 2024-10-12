Арина Соболенко — Кори Гауфф: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 11:30

Сегодня, 12 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в китайском Ухане состоится матч 1/2 финала, в котором встретятся вторая ракетка мира и первая сеяная белорусская теннисистка Арина Соболенко и четвёртая в мировом рейтинге американка Кори Гауфф (четвёртый посев на турнире). Встреча начнётся не ранее 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В матче 1/4 финала «тысячника» в Ухане Соболенко победила в двух сетах 57-ю в мировом рейтинге Магдалену Френх из Польши — 6:2, 6:2. Гауфф на этой стадии обыграла в двух партиях 45-ю ракетку мира Магду Линетт из Польши — 6:0, 6:4.