Арина Соболенко — Кори Гауфф: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 11:30
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Сегодня, 12 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в китайском Ухане состоится матч 1/2 финала, в котором встретятся вторая ракетка мира и первая сеяная белорусская теннисистка Арина Соболенко и четвёртая в мировом рейтинге американка Кори Гауфф (четвёртый посев на турнире). Встреча начнётся не ранее 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ухань. 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 11:30 МСК
2
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
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Кори Гауфф
К. Гауфф
В матче 1/4 финала «тысячника» в Ухане Соболенко победила в двух сетах 57-ю в мировом рейтинге Магдалену Френх из Польши — 6:2, 6:2. Гауфф на этой стадии обыграла в двух партиях 45-ю ракетку мира Магду Линетт из Польши — 6:0, 6:4.
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