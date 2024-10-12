«Я больше не могла сдерживаться». Чжэн Циньвэнь — о конфликте с отцом Лейлы Фернандес

Седьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь прокомментировала конфликтную ситуацию с канадкой Лейлой Фернандес, произошедшую в матче 1/8 финала женского «тысячника» в Ухане. Циньвэнь сделала замечание отцу Фернандес за то, что тот всё время кричал «Come оn» перед приёмом, на который китаянка настраивалась. Лейла, увидев это, вступилась за папу, и началась словесная перепалка.

«В первом сете я постоянно отвлекалась на отца Лейлы, когда она была на дальней стороне. Он выкрикивал: «Come оn», — прежде чем я начинала подавать. Вот почему я думаю, что проиграла сет, потому, что это немного мешало.

После этого он продолжил это делать. Плюс боль в животе, которую я испытывала, и борьба с соперницей. В какой-то момент я больше не могла сдерживаться. Я сказала ему: «Ты должен поговорить, прежде чем я начну подавать?» После этого я действительно начала чувствовать себя лучше, потому что это то, что было у меня на сердце. Я не сказала ничего неуважительного. Я просто сказала то, что чувствовала», — сказала китаянка на послематчевой конференции.

Чжэн Циньвэнь выиграла этот матч со счётом 5:7, 6:3, 6:0, далее в 1/4 финала она обыграла шестую ракетку мира Жасмин Паолини (6:2, 3:6, 6:3). Сегодня, 12 октября, она сыграет с соотечественницей Ван Синьюй в полуфинале соревнований в Ухане.